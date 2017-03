VIDÉO - La gaffe du jour : "Homme du match", un footballeur remercie sa femme... et sa petite amie

Alors que le journaliste lui demande comment il se sent avec ce prix entre les mains, le footballeur remercie Dieu, ses fans, sa femme... et sa petite-amie. Trop tard pour revenir en arrière, il se confond en excuses et tente de se rattraper en répétant qu'il aime sa femme de tout son cœur. En voilà un qui a va dormir sur le canapé un petit moment. Mais qu'il se rassure, si sa femme décide de le mettre à la porte, il pourra toujours aller se consoler chez sa petite-amie.