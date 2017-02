VIDÉO – Le but "zlatanesque" d’un attaquant italien de Pérouse d'une reprise du talon

Un but venu d’ailleurs. À la manière du géant suédois Zlatan Ibrahimovic, habitué des coups de génies et des gestes hors normes, l’attaquant transalpin Francesco Nicastro a marqué ce dimanche d’une reprise du talon spectaculaire, permettant à son équipe de Pérouse de s’imposer (1-0) contre Ternana en Série B, deuxième division du championnat d’Italie.





Sur un centre venu de la droite, le joueur de 25 ans prêté par Pescara – l’ancien club du Parisien Marco Verratti – arrive lancé à pleine vitesse avant de se jeter sur le ballon pour le reprendre dos au but et le propulser dans les filets du gardien impuissant. On vous laisse profiter.