VIDÉO - Le coup franc nettoyeur de lucarne de Messi qui évite la crise au Barça

Car alors que les Blaugrana semblaient se diriger vers une défaite à Villarreal, Messi a inscrit un coup franc génial dans les arrêts de jeu (1-1, 90e minute) de cette rencontre durant laquelle les Catalans ont pourtant grandement manqué de réussite, touchant notamment le poteau et ayant vu l'arbitre (très peu inspiré) leur a refusé deux penaltys logiques. Surtout, ce but, une merveille de frappe en lucarne, permet au FC Barcelone de ne pas encore plonger dans la crise, même si l'entraîneur Luis Enrique reste sous pression et le feu des critiques des médias locaux.