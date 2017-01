VIDÉO - Le retourné acrobatique sur corner complètement dingue de Jeison Murillo

La bicyclette, le ciseau ou le retourné acrobatique (appelez-le comme vous le souhaitez), qui consiste à exécuter une reprise de volée en extension et en déséquilibre total, demeure l'un des gestes les plus spectaculaires qui existent en football. Et Jeison Murillo, international colombien de 24 ans, en a réalisé une, chose rare, à laréception d'un corner direct en pleine surface de réparation, ce qui augmente sa complexité... Le Prix Puskas (du plus beau but) 2017 lui semble déjà promis. Un peu de patience tout de même, la nouvelle année n'a débuté que depuis 18 jours.