VIDÉO - Le stade de Nice plongé dans le noir en plein match

Les joueurs des deux équipes sont restés sur la pelouse, le temps que le problème soit résolu, et ont repris le jeu. L'OGC Nice l'a finalement emporté par trois buts à zéro, grâce à des buts de Plea (16e et 82e minute) et Saint-Maximin (45e minute). Les Niçois se partagent la tête du groupe avec la Lazio Rome, devançant les Italiens à la différence de buts. Les Aiglons rencontreront d'ailleurs les Laziale lors de la prochaine, jeudi 2 novembre à Rome.