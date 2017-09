VIDÉO - Pari gagné ! Le PSG s'offre le Bayern (3-0)

Dès la deuxième minute de jeu, Neymar Jr., seul, se faufile dans la défense munichoise et offre une balle de but à Dani Alves. Le Bayern Munich, pour autant n'a pas dit son dernier mot et pousse dans la surface parisienne sans toutefois trouver le chemin des filets. Il y a des soirs comme ça...





Ce premier gros test réussi, le PSG le doit en partie à un homme, Kylian Mbappé. Supérieur dans tous les duels, acteur décisif sur les deux buts suivants (Cavani 31e et Neymar 61e)... À seulement 18 ans, l'ancien Monégasque a prouvé qu'il avait sa place dans l'effectif. "C'est juste le début. On avait à coeur de faire un gros match. Maintenant on va vite passer à autre chose", a-t-il déclaré à la sortie du terrain.





Eux aussi visiblement sont passés à autre chose. Cavani et Neymar se sont offerts une accolade amicale sur la réalisation de l'Uruguayen en première période. Une image qui contraste avec celle du pénalty contre Lyon, dans ce même Parc des Princes.