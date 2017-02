VIDÉO - PSG-FC Barcelone : elles vont passer la Saint-Valentin sur le banc de touche, qui sont les femmes des joueurs ?

On ne les présente plus ! Depuis 2010, Gerard Piqué et Shakira forment l’un des couples les plus reconnus – ou le plus agaçant selon un sondage – de la planète au regard de leur notoriété. Tout a commencé lors du tournage du clip de la chanson "Waka Waka", hymne de la Coupe du monde 2010 au cours duquel le défenseur du Barça flashe sur la chanteuse colombienne. Quelques textos plus tard et un titre de champion du monde dans la poche, Piqué a réussi à faire chavirer Shakira dont il partage la vie depuis maintenant près de sept ans. Une idylle marquée par l’arrivée de deux enfants, Milan et Sasha.