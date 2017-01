VIDÉO - Luca Zidane réalise une double parade incroyable et écrit un nouveau chapitre de la saga familiale

DYNASTIE - Luca, gardien de but et fils cadet de son illustre papa, s'est distingué grâce à une formidable double parade avec la réserve du Real Madrid. Apparemment, réaliser des prouesses, c'est plutôt habituel quand on s'appelle Zidane.