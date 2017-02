Man U - Saint-Étienne : les frères Pogba chauds bouillants (mais pas leur maman)

Très proches en dehors des terrains, les "frangins" Pogba vont s'affronter pour la première fois dans leur carrière professionnelle. Une situation qui ne semble pas du tout perturber Florentin, qui assuré ce dimanche au micro de Téléfoot qu’il ferait tout pour remporter la rencontre : "Avec Paul, on s'est chambrés. J'ai dit Old Trafford, attention ! Un match tant qu'il n'est pas joué... On est tous les deux déterminés. S'il arrive lancé et que je dois le tacler, je le ferai. Je ne vais pas l'assommer, c'est mon frère. Mais si je dois faire une faute, je la ferai".





Habitués à partager leurs danses endiablées sur les réseaux sociaux, les frères Pogba ne devraient pas s’adonner à leur fameuse "Pogbance" lors du coup d’envoi, laissant place à une lutte acharnée sur la pelouse.