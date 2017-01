VIDÉO – Mario Balotelli nargue le PSG dans les rues de Paris !

Ajoutez deux lettres à Paris et c’est le Paradis, avait un jour formulé Victor Hugo. Pour Mario Balotelli, il a suffi d’une sanction plutôt clémente de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (deux matchs fermes, alors qu’il avait donné un coup de pied à un adversaire) ce jeudi soir, et d’une confortable avance au classement de la Ligue 1 sur le club parisien, 3e, cinq points derrière le leader niçois. Du coup, au sortir de sa convocation, l’attaquant italien des Aiglons s’est détendu, et filmé avec son téléphone dans les rues de la capitale, lâchant un caustique : "Ici c’est Paris mais n’oubliez pas que là, on top (en haut du classement), c’est Nice. On dirait le Sud.