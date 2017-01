VIDÉO - OM : Dimitri Payet se dit "prêt à ch…, euh, à jouer contre Lyon"

"Mon choix était clair dès le début, je voulais revenir ici à Marseille et faire partie de ce projet qui débute. Ça arrivait à un moment où la France et la Ligue 1 me manquaient et ça a tout de suite collé. J'ai vécu un an et demi exceptionnel à West Ham. Je garde un très bon souvenir des supporters. Si j'ai voulu changer de club, c'est que je ne m'y sentais plus très bien. Mais j'avais aussi envie de revenir en L1, avec un projet qui me convenait mieux", a lâché le Réunionais. Assis à ses côtés, son président, Jacques Henri Eyraud, s’est alors empressé de souligner que "Dimitri Payet a accepté une diminution significative de sa rémunération". Une baisse toutefois allègrement compensée par la durée du contrat paraphée par la star : quatre ans et demi, avec une option automatique pour une année supplémentaire . Une rareté quand on a 29 ans.