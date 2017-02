VIDÉO - OM-PSG : l'accueil brûlant des supporters parisiens après la correction infligée aux Marseillais

Samedi après-midi, les supporters du PSG avaient déjà donné de la voix en allant encourager les joueurs parisiens, quelques heures avant de s'envoler vers Marseille. Un peu plus de 24 heures plus tard et une victoire historique dans la poche face au rival marseillais (5-1), ces mêmes fans ont tenu à féliciter les partenaires de Marco Verratti, arrivés tardivement à l’aéroport du Bourget.





Privée de déplacement au stade Vélodrome, la grosse centaine d’Ultras, qui a patienté jusqu’à 3 heures du matin pour célébrer cette belle performance, a partagé une longue communion avec les hommes d’Unai Emery. Blaise Matuidi, le joueur qui a gagné le plus de "Clasisco" avec 12 victoires, s'est même mué en "capo", la personne chargée de lancer les chants, et a entamé le fameux échange cher aux supporters du PSG.