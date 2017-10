VIDÉO - OM-PSG : Cavani arrache le nul (2-2) in extremis pour Paris après l'expulsion de Neymar, revivez le Classique

"Il ne nous a rien manqué. Ça fait chi... parce qu'on a joué avec le coeur. On est super déçus. On a montré qu'on avait le niveau pour jouer le haut du classement. Cavani n'a pas fait grand-chose, il ne lui a fallu qu'un coup franc... On est l'OM, peu importe qui il y a en face de nous, on se doit de répondre présents", déplore Adil Rami.