VIDÉO - OM-PSG : incidents entre supporters marseillais et forces de l'ordre avant le match, plusieurs arrestations

Le classique OM-PSG a commencé dans la violence. Dimanche après-midi, quelques heures avant le match, des supporters marseillais ont lancé des projectiles, notamment des bouteilles et des pavés, sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des lances à eau. Plusieurs membres des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, ont été légèrement blessés. La police a confirmé qu'une dizaine de personnes avaient été interpellées.





Plus tôt dans la journée, les supporters avaient provoqué de fortes perturbations de la circulation et caillassé une voiture immatriculée 75.