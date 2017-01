VIDÉO - Paul Pogba et Usain Bolt ont fêté le Nouvel An ensemble (et l'ambiance est au rendez-vous)

Le joueur de Manchester United et le sprinter jamaïcain, qui n’a jamais caché son affection pour les Red Devils, se sont en effet retrouvés en boîte de nuit pour la soirée du réveillon. Visiblement très complices, les deux hommes nous ont gratifiés d’un "winning handshake" particulièrement bien travaillé et élaboré. Paul Pogba et l’homme le plus rapide la planète ont ensuite enchaîné par un petit pas de danse sur le tube Work de Rihanna et Drake. Ambiance assurée.