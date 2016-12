VIDEO - Pour les fêtes, le Barça vous offre ce best of assez dingue d'un Lionel Messi encore ado

Surtout, ce best of montre combien même à à peine 13 ans, le quintuple Ballon d'or était déjà phénoménal balle au pied. Et comme il fait encore aujourd'hui, mais à très haut niveau, celui qui portait parfois le n° 11 à l'époque parvient à faire à peu près tout ce qu'il veut avec le ballon et ses adversaires. Pour commenter cette vidéo, le FC Barcelone a d'ailleurs publié ceci : “Le toucher soyeux du jeune Leo Messi est le meilleur moyen de bien fêter Noël“. Pas faux, même si c'est un peu tous les jours qu'on a besoin de voir les merveilles qu'est capable de faire la Pulga.