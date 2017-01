VIDÉO – Pour se maintenir en Ligue 2, le Tours FC organise un stage commando encadré par l’armée française !

Pour l’occasion, les joueurs ont revêtu tenues de camouflage kaki et bonnets, en se maquillant le visage en noir. Au programme : réveils en pleine nuit, exercices physiques de très haute intensité, nécessitant souvent une entre-aide, et un peu de paintball, le tout étalé sur deux jours (lundi et mardi). "C’était très difficile mais c’était top", en dira l’attaquant Toifilou Maoulida. "Très peu de survivants", a, pour sa part, plaisanté Bryan Bergougnoux. Reste désormais à voir si cela leur portera chance lors de leur premier match de l’année, le vendredi 13 janvier, face au RC Lens, solide 3e du classement.