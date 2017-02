VIDÉO - Des people un peu distraits pendant le match PSG-Barça

Pascal Obispo, venu accompagné de son épouse Julie Hanson, a semblé davantage captivé par ce qui se passait sur le rectangle vert, ainsi que Louis Bertignac. Et Teddy Riner s’est fait tout petit – autant que possible pour un gaillard de 2,04 m – pour ne pas boucher la vue des spectateurs assis derrière lui. A la fin du match, les people un peu déconcentrés ont heureusement pu consulter le score sur leur smartphone, et découvrir les quatre buts du PSG en vidéo. Des gens comme nous, en somme.