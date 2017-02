VIDÉO - PSG-Barça : Di Maria décoche un tir limpide pour le 3-0 !

Les Barcelonais ne peuvent rien faire. C'est même à se demander si Messi, Neymar et Suarez ont été alignés alors que les Catalans affrontent le PSG pour le compte du 8e de finale aller de la Ligue des champions. Au Parc des Princes, contre toute attente, ce sont les Parisiens qui se montrent les plus entreprenants. Et ça marche !





Après avoir ouvert le score, l'Argentin, préféré à Lucas, a une nouvelle fois trouvé la faille juste avant de céder sa place à l'heure de jeu. A la 55e minute, après un joli travail dans le coeur de la défense blaugrana, le compatriote de Lionel Messi a décoché une frappe sublime qui n'a laissé aucune chance à Ter Stegen. Jugez plutôt !