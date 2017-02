VIDÉO - PSG-Barcelone : Ibrahimovic, Ronaldinho, Thiago Motta... ils ont joué dans les deux clubs

En tout, ils sont onze. Onze à avoir porté, au cours de leur carrière, le maillot parisien et la tunique blaugrana. Preuve que le chemin entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n'est pas si long, et paraît parfois évident. À l'occasion des retrouvailles entre les deux formations, mardi au Parc des Princes, pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des champions, LCI revient en images sur ces joueurs qui ont porté le maillot de ces deux grands d'Europe.