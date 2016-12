VIDÉO - Quand Paul Pogba improvise un rap (qui laisse Antoine Griezmann de marbre)

Le footballeur le plus cher de l'histoire tente alors de trouver le rythme et la rime dans un exercice de style plutôt amusant à observer. Que ce soit dans l'egotrip ("Le boss is right here"), la rime ("Je suis en train de chercher un gardien, je ne trouve pas mais je vois rien") ou le beatbox (imitation des instruments avec sa voix), Paul Pogba essaie de maîtriser toutes les techniques des rappeurs. Et, ce, sur l'instrumental du musicien et disc jokey Grandmaster Flash, avec son titre The Message (1982). Pour la petite histoire, le magazine Rolling Stones a classé ce morceau parmi les 500 meilleurs chansons de tous les temps.