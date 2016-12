VIDÉO - Quand Thiago Alcantara confond le père Noël avec un joueur du Bayern Munich

En dépit de sa croustillante bévue, Thiago Alcantara a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. En effet, il a ouvert le score à la 17e minute, pour offrir le second but à Xabi Alonso huit minutes après. Ce qui fait de lui, un contributeur majeur au plus beau cadeau que pouvait s'offir le Bayern Munich avant les fêtes de fin d'année : la tête du classement de la Bundesliga.