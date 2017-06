VIDÉO - Real, Barça, Bayern, PSG ... le top 10 des nouveaux maillots européens

Si le mois de juin est propice aux multiples spéculations concernant les transferts, il est aussi l'occasion de découvrir les nouvelles tuniques qu'arboreront les différentes écuries européennes. Si certains, comme l'AC Milan et Liverpool, ont choisi la continuité et la tradition avec un maillot sensiblement identique aux anciens, bandes rouges et noir pour les Rossoneri contre un rouge uni pour les Reds, d'autres clubs ont osé la nouveauté. Comme le Real Madrid, avec un maillot blanc agrémenté de bandes bleu ciel quelque peu étranges, ou encore le FC Barcelone, avec de multiples petites bandes rouges sur la tenue bleue, qui remplacent celles plus épaisses présentes sur les précédentes tuniques.





Quant au Bayern Munich, la sobriété est de mise avec un maillot rouge seulement complété de quelques lignes verticales blanches. En plus de l'écusson, un "J" majuscule prenant place sur la tunique, la Juventus Turin a abandonné ses trois grandes bandes noires pour quatre bandes noires moins larges et plus ressemblantes au design classique des maillots de la Vieille Dame.