VIDÉO – Rooney est rentré dans la légende de Manchester United avec un sublime coup franc

En plus de sa portée historique, ce but permet de retirer une belle épine du pied aux Mancuniens puisqu’il est intervenu à la 94e minute. Les joueurs de José Mourinho étaient menés après un csc de Juan Mata (19e) avant de sauver l’essentiel et de prolonger leur série à 17 matches consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Avec ce résultat, Manchester reste scotché à la 6e place et malgré son but, Wayne Rooney devrait retourner sur le banc des remplaçants lors des prochains matches puisqu’il ne fait plus figure de titulaire indiscutable.