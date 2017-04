VIDÉO - Salto et ciseau acrobatique : ne cherchez plus, le but de l'année arrive tout droit des États-Unis !

EXPLOIT - Comme nous, vous ne connaissez certainement pas Miguel Gonzales. Et pourtant, il a certainement inscrit l'un des plus beaux buts de cette année 2017. Après une superbe touche acrobatique effectuée par son coéquipier américain Michael Harris, le joueur mexicain est à la réception d'un centre et crucifie le portier adverse d'un sublime ciseau dans la surface, qui va finir sa course dans la lucarne droite du portier.