VIDÉO - "Sortez les pyjamas et allez vous coucher !", Omar Da Fonseca pète les plombs devant le nouveau but de Messi

Et lorsque Messi pose le ballon à la 77è minute de la rencontre et tâche de se concentrer avant de tirer un coup franc à l'entrée de la surface, Omar Da Fonseca, ancien joueur passé par le PSG et l'AS Monaco annonce rapidement la couleur au binôme qu'il forme avec le journaliste Alexandre Ruiz : "S'il marque là, on s'en va", prévient le commentateur d'origine argentine.