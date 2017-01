VIDÉO - "Tu crois que j’ai peur de toi ?" : ça a chauffé entre l'entraîneur de Bastia et Balotelli

Malheureusement, Mario Balotelli n’oubliera pas l’accueil que lui a réservé le public corse vendredi soir. En plus d’avoir été pris à partie par certains supporters bastiais qui ont proféré des insultes et cris racistes à son encontre durant le match, l’attaquant de l’OGC Nice s’est également retrouvé au cœur d’une altercation avec François Ciccolini, l’entraîneur du SC Bastia, en témoigne cette séquence captée par les caméras de Canal+ et diffusée dimanche soir dans l’émission J+1.