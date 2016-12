VIDÉO - Un but et une évacuation en ambulance pour André-Pierre Gignac !

Pourtant, sa soirée avait si bien commencé. À l'approche de la mi-temps, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille avait ouvert le score pour les jaune et bleu. Et de quelle manière ! Récupération du ballon, accelération , coup de rein et une frappe subtilement placée entre les jambes du gardien. Un "golazo" que Ronaldo (le Brésilen) n'aurait pas renié.