Victime de cris racistes, un joueur brésilien du Partizan Belgrade quitte le terrain en pleurs

Auparavant, Everton Luiz s’en était pris au groupe de supporters du Rad Belgrade, à l’origine des insultes racistes et lui avait adressé un doigt d’honneur, provoquant d’ailleurs la colère des joueurs, désireux d’en découdre avec le milieu de terrain brésilien. "J'étais davantage bouleversé par l'attitude des joueurs adverses qui, au lieu de calmer le jeu, soutenaient ce comportement. Je veux tout oublier le plus vite possible", a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.