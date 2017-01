"Viens si tu veux te retrouver entre deux grands joueurs" : interviewé par Thierry Henry, Zlatan invite Pogba à les rejoindre

Il a pointé le bout de son nez. Timidement. Après avoir évoqué tour à tour avec Zlatan Ibrahimovic le défi physique que demande la Premier League, les critiques dont il fait souvent l'objet en Angleterre et le choc qui attend Manchester à Anfield, contre Liverpool dimanche, Thierry Henry est revenu en fin d'entretien avec l'ancien buteur du PSG, sur le retour retentissant cet été de Paul Pogba (105 millions d'euros plus 5 en bonus) à Old Trafford, après quatre années passées (2012-2016) à la Juventus Turin.