Deux joueurs de l'équipe de France assisteront au meeting de Macron à Londres

"On a la chance d’être à Londres, il y a pas mal d’événements et là, effectivement, il y a un meeting assez intéressant. Je n’y connais pas grand-chose en politique mais c’est toujours intéressant de pouvoir participer à ce genre d’événements, pour apprendre tout simplement, et puis découvrir autre chose", a-t-il expliqué au micro de RMC ce mardi soir. Début février, c’est la footballeuse Wendie Renard, joueuse de l’OL et capitaine de l’équipe de France, qui avait déjà affiché son soutien à l’ancien ministre de l’Economie.