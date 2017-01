Zacharie Noah, père de Yannick et grand-père de Joakim, est décédé

La famille Noah est en deuil. Zacharie Noah, père de Yannick, vainqueur de Roland-Garros en 1983, et grand-père de Joakim, basketteur NBA évoluant chez les New York Knicks, est décédé ce dimanche à Yaoundé (Cameroun) à l’âge de 79 ans. "Ce dimanche matin à Yaoundé, Zacharie Noah nous a quitté, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille", a indiqué le capitaine des équipes de France de Coupe Davis et Fed Cup sur son compte Twitter.