Ibrahimovic encense Messi et envoie une pique à Ronaldo

"Messi est unique, a déclaré le Suédois. Je ne sais pas si on verra un autre joueur faire ce qu'il fait, parce qu'il a son style et je ne crois pas qu'il soit possible de devenir ce joueur. J'ai eu la chance de le voir tous les jours et comme je l'ai déjà dit : tu lui donnes la balle et il commence à passer tous les adversaires, c'est ça Messi", raconte-t-il dans cette interview fleuve pour le médias américain.