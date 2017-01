F1 : la nouvelle Ferrari va-t-elle porter le nom de Jules Bianchi ?

Personne ne l'a oublié. Quelques jours après l'hommage rendu par la ville de Nice, d'où Jules Bianchi était originaire et qui compte désormais une rue à son nom, la mémoire d'un pilote français (25 ans) devrait être à de nouveau être honnorée. Mais cette fois-ci par le monde de la Formule 1, déjà très ému par le dramatique accident qu'il a subi lors du GP du Japon en octobre 2014 et encore plus au moment de sa disparition le 17 juillet 2015.