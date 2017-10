20 centrales nucléaires menacées par la rouille, alerte l'ASN

"Usuellement, des incidents de niveau 2, on en a entre cinq et dix par an ; là, on en a trois dans une succession relativement rapide [...] On n'est pas dans des chiffres qui sortent de ce qu'on a vu dans le passé", a commenté Pierre-Franck Chevet, le président du gendarme français du nucléaire (ASN), qui se veut pourtant rassurant : "Le fait qu'on ait des anomalies, quelque part, c'est un moyen de faire progresser la sûreté dans la durée", précise-t-il.





L'ASN précise en outre que pour neuf autres réacteurs, l'événement de sûreté a été classé au niveau 0. Des réparations ont été engagées, ajoute l'ASN.