Acide dans la nature à Florange : ArcelorMittal s'auto-absout après une enquête interne

Début juillet, ce chauffeur poids lourd affirmait, vidéo à l'appui, avoir été contraint de déverser dans un crassier de l'acide utilisé pour décaper l'acier. L'entreprise, par la voix de son directeur général Atlantique et Lorraine Eric Niedzela, avait alors expliqué au micro de TF1 que le déversement d'acide pourrait être "un cas isolé d'un sous-traitant". Quelques semaines plus tard donc, après une enquête interne de trois semaines, plus question d'acide. "Ce que l'on voit dans la vidéo publiée il y a quelques semaines est un mélange de boues d'hydroxyde de fer qui contient du chlorure et qui est légèrement acide par nature", précise le sidérurgiste. Eric Niedzela conclut : "Notre enquête interne conclut à l'absence de fraude et de pollution".