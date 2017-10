Admission post-bac : à quoi pourrait ressembler le nouveau dispositif dévoilé début novembre

D'après Le Parisien, dans le groupe chargé de dessiner le remplaçant d'APB, on évoque déjà quelques pistes : les bacheliers devront sans doute confirmer plus rapidement que par le passé leur inscription dans une filière. Par ailleurs, le nombre de places dans les filières les plus demandées devrait aussi être augmenté : "C'est la seule solution pour régler tout de suite le tirage au sort, je ne vois pas comment on peut y couper", relève un participant dans le quotidien. Quant aux "prérequis", une sorte de sélection, ils ne devraient pas être imposés et ne prendront pas en compte les notes. Les propositions sont attendues le 19 octobre et le gouvernement présentera son projet début novembre.