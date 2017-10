Admission post-bac : les filières où ça fonctionne... et celles ou c'est la loterie

Mais "la difficulté majeure d’APB réside dans la nécessité d’opérer un classement des candidatures pour les licences universitaires, censées être non sélectives", note la Cour des comptes. Pour ces filières, le système APB utilise en effet un second algorithme, dit de classement, qui opère une sélection entre les candidatures, en fonction de critères qui lui ont été assignés par le ministère (origine académique, ordre du voeu, etc.). Pour au final, avoir recours dans certains cas à un tirage au sort. "Or, non seulement les critères pris en compte par cet algorithme sont peu ou mal connus des candidats mais en plus, ils ne correspondent pas exactement aux dispositions du code de l’éducation", relève l'institution.





Le tableau ci dessous montre les disparités très fortes à l'accès à la licence selon la filière choisie : pour les sciences politiques ou les sections information et communication, seuls 47% et 61% des élèves obtiennent respectivement cette filiière s'il s'agissait de leur premier voeu. En revanche, ce taux flirte avec les 95% en langues ou en sciences de la vie et de la Terre.