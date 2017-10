Admission post-bac : la Cour des comptes appelle à une réforme sans délai, la ministre tranchera en novembre

Créée en 2003 et étendue à tout le territoire en 2009, la plateforme APB avait mis fin aux longues files d'attente devant les facs pour les inscriptions. Mais cette année, avec 40.000 bacheliers supplémentaires désireux d'entamer des études et 100.000 étudiants en réorientation, le système a craqué : multiplication des tirages au sort pour les filières où les demandes sont supérieures aux places (notamment sport et psycho), 86.000 candidats sans réponse mi-juillet et quelque 3.700 encore sur le carreau fin septembre. Conséquence, la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) a mis en demeure le ministère de l'Enseignement supérieur de "cesser de prendre des décisions concernant des personnes sur le seul fondement d'un algorithme".





De son côté, la Cour des comptes épingle dans un rapport publié ce jeudi les limites du système et lance plusieurs recommandations : tout d'abord, "la procédure d’affectation, développée en dehors d’un cadre juridique clair, doit disposer d’un fondement plus solide, et formaliser en conséquence l’ensemble des règles et paramètres de fonctionnement de l’outil. Ensuite, il faut "donner une base légale aux licences sélectives existantes"; "confier la gestion du système à une structure unique relevant directement de l’État"; ou encore "organiser l’accès libre et sécurisé aux codes sources et aux données du système, en favorisant le développement de nouveaux services en faveur de l’orientation des élèves.