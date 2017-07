Affaire Grégory : "Je n'ai jamais frappé Murielle [Bolle]", assure Marie-Ange Laroche

Depuis trente-deux ans, elle n'a plus reparler à sa soeur, Murielle Bolle. Marie-Ange, la veuve de Bernard Laroche, est sortie de son silence ce lundi. En 1984, c'est le témoignage de sa soeur cadette qui avait envoyé son mari en prison. Ces dernières semaines, plus de trois décennies plus tard, un cousin a raconté avoir assisté à une explication familiale violente au domicile de ses parents.





Une "rouste" qui aurait expliqué la volte-face de cette adolescente de 15 ans qui, jusque-là, accusait son beau-frère.