Age, logement, divorce et amour de sa ville : tout ce que vous avez besoin de savoir sur les Parisiens

Il n'est pas si rare d'être en couple à Paris. Un habitant sur deux vit en famille (dans 31 mètre carré en moyenne) et le taux de natalité (12,8 pour 1000) demeure au-dessus de la moyenne nationale (11,8). il s'avère aussi que l'on y célèbre plus d'unions que partout ailleurs dans l'Hexagone. L'étude APUR (dont les sources sont notamment l'Insee et le Ministère de la justice) dénombre 4,5 mariages par jour contre 3,5 dans le reste du pays... et six fois plus de mariages homosexuels





En outre, Paris ne fait pas figure de ville de l'instabilité conjugale, car les divorces ne sont pas plus présents qu'ailleurs. Un mariage sur deux s'y solde par une séparation.