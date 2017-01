Ardèche : une adolescente de treize ans décède de la grippe

On le sait, cette année, les personnes de plus de 65 ans sont les plus touchées par le virus de la grippe. Selon la direction générale de la Santé, elles représentent deux tiers des hospitalisations. Pour autant, cette dramatique disparition rappelle qu'elles ne sont pas les seules concernées par cette maladie.





Une adolescente de treize ans originaire de Gluiras en Ardèche a succombé au virus ce weekend, comme le révèle Le Dauphiné. Les pompiers ont été appelés dans la nuit du samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier pour la ranimer mais ils n'ont rien pu faire.