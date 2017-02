Attaque au Louvre : le père de l’assaillant ne croit pas en la radicalisation de son fils

Les enquêteurs français, qui s'interrogent sur l'aide d'éventuels complices, se penchent également sur des tweets postés en arabe sur le compte d'un utilisateur du même nom que l'assaillant. Une dizaine de messages, publiés ce vendredi juste avant l'attaque, où il citait un verset belliqueux du Coran et un autre, aussi véhément, où il écrivait : " Pas de négociation possible, pas de compromis, pas de pommade à passer, et certainement pas de retour possible. Il n'y a pas de paix dans la guerre."





Sous couvert d'anonymat, un ami du suspect a dit penser que les tweets étaient bien de son compte. "Je le connais depuis qu'il est diplômé", a-t-il dit, précisant que Abdallah El-Hamahmy était parti pour les Emirats après avoir obtenu un diplôme de droit à l'université de Mansoura en Egypte. "Je n'avais pas fait attention à son compte Twitter, je l'ai lu après l'incident", a ajouté cet ami qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat. "C'était comme si c'était une personne différente. Comme si (le compte) avait été piraté".