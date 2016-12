SÉCURITÉ - Chems Akrouf, expert en renseignement, Claude Tarlet, président des entreprises de sécurité privée et Fabienne Keller, sénatrice LR du Bas-Rhin étaient les invités du Grand Soir de LCI. L’émission était consacrée à l'attentat de Berlin qui a eu lieu lundi où un camion a foncé sur la foule et a fait au moins 12 morts et 48 blessés.