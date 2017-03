Attentats de Mohamed Merah : cinq ans après, hommages et recueillement à Toulouse pour les victimes du "tueur au scooter"

Ce dimanche après-midi, une autre cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbes aura lieu près du Capitole, au pied du magnolia planté en 2013 par François Hollande, en mémoire des sept victimes, y compris celle de Montauban. Après la folie meurtrière de Merah, le djihadisme a fait 238 morts en France, avec les attaques de janvier 2015 à Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, du 14 juillet 2016 à Nice et du 26 juillet à Saint-Étienne du Rouvray.