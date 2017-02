L'intérieur de votre voiture, un concentré de pollution

Pour se protéger, ou au moins limiter l'exposition à cette pollution, des solutions existent. Les filtres d'habitacle tout d'abord, qui se trouvent aujourd'hui dans presque toutes les voitures. Deux types de filtres sont disponibles : à pollen ou à charbon actif. Le second, plus cher, se révèle plus efficace. La Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA) recommande de changer de filtre un fois par an. Cependant, pointe Patrice Halimi, "ils ne protègent visiblement ni des particules fines, ni des gaz comme le benzène".

Plusieurs réflexes peuvent être également adoptés pour limiter la concentration des polluants dans son habitacle. Utiliser le bouton "recyclage" lorsque l'on se trouve dans le trafic - plus il est dense, plus la pollution est importante. Ce bouton empêche ainsi l’air de rentrer dans l’habitacle et d’être moins exposé à la pollution. Il est également recommandé d'aérer sa voiture une fois sorti d'un bouchon ou d'une agglomération.