SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Qu'on soit juillettiste ou aoûtien, on se croise dans les gares et dans les aéroports, et on se suit sur les routes, où ce week-end est le pire de l'année. Cette affluence oblige les gendarmes et policiers à redoubler de vigilance, dans un contexte de forte hausse de la mortalité sur les routes : +3,8 % ces 6 derniers mois, par rapport à l'an dernier.