Avec la multiplication des feux de forêt, les pompiers sous tension dans le sud de la France

Avec la multiplication des départs de feux de forêt dans le sud de la France ces dernières semaines, les pompiers ont déjà utilisé une bonne partie de leur réserve de produits retardants. Malgré leur nombre et leur capacité à intervenir dans des délais courts, ils sont obligés de faire face sur plusieurs front en même temps, parfois de nuit et dans des zones accidentées, ce qui complique l’approvisionnement et la logistique. Les pompiers du sud de la France sont également obligés de faire appel à des collègues venant d’autres départements et à des canadairs de l’étranger.