Bison Futé annonce "une circulation exceptionnellement difficile" ce samedi

Journée noire dans le sens des départs. "Samedi 29 juillet sera l’une des journées la plus difficile de l’été 2017", prévient Bison Futé. Selon le centre d'information routière, le chassé-croisé des vacanciers sera la principale cause des embouteillages. Ce week-end, juilletistes et aoûtiens se croiseront sur les routes, entraînant d'importants ralentissements. Dès la fin de la matinée de ce vendredi, la circulation a été "difficile", en raison d'un traffic dense qui a duté toute la journée. Les premiers bouchons étaient prévus dans la nuit de vendredi à samedi, avant une journée "noire" dans le sens des départs sur tout le territoire. Dans le sens des retours, la circulation est prévue pour être difficile, en particulier dans le Sud-Est, avec un indice rouge.