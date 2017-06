Brevet des collèges : coup d'envoi des épreuves pour plus de 800.000 élèves

Le brevet, dont l'ancêtre (le BEPC) a été créé en 1947, est un diplôme qui atteste des connaissances et compétences acquises en fin de collège, selon l'intitulé du ministère de l'Education. Passé par des adolescents qui ont pour la plupart 14 ou 15 ans, il se situe donc peu avant la fin de la scolarité obligatoire (16 ans en France). Comme pour le bac, certains s'interrogent sur son utilité - les épreuves écrites ont d'ailleurs été supprimées un temps, au début des années 80 - mais ses défenseurs répliquent qu'il s'agit d'une première expérience de passage d'examens pour les adolescents.





Les épreuves écrites se dérouleront ce jeudi et vendredi. Les mathématiques (2 heures) démarrent à 13h30, suivis à 15h45 de la physique-chimie et/ou les sciences et vie de la Terre (SVT) et/ou technologie (1 heure). Le lendemain se tiendront en matinée l'histoire et géographie et la première partie du français, puis la dictée et un travail d'écriture dans l'après-midi. Les collégiens ont pour la plupart déjà passé l'épreuve d'oral, une nouveauté du brevet 2017, qui a pris en compte la réforme du collège et la refonte des programmes entrées en vigueur à la rentrée 2016. L'oral, d'une quinzaine de minutes, porte sur un projet choisi par le jeune, dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) introduits par la réforme du collège.